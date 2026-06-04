Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд попал в черный список посетителей на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня, о чем сообщил в своих соцсетях.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Я единственный чемпион UFC из США среди мужчин, и мне нельзя появляться на турнире в Белом доме. А все потому, что я сказал, что Трамп под чьим-то влиянием»

Также Шон пообещал устроить митинг рядом с Белым домом в день проведения турнира. Напомним, что Стрикленд 10 мая на UFC 328 победил раздельным решением судей Хамзата Чимаева.

Шон вернул себе титул чемпиона организации в среднем весе, нанеся своему сопернику первое поражение в профессиональной карьере.