Авторитетный спортивный портал MMA Junkie признал нокаут в поединке Карлоса Пратеса и Джека Маддалены лучшим в прошедшем месяце.

Карлос Пратес против Джека Маддалены globallookpress.com

Их поединок состоялся на турнире UFC в Перте 2 мая. Карлос уверенно разбивал соперника и трижды отправил его в нокдаун по ходу поединка. Ближе к середине третьего раунда Пратес вновь сбил Маддалену с ног.

Далее Карлос добил потрясенного оппонента локтями в партере, после чего судья остановил поединок. После этой победы бразилец поднялся на вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.

Сейчас Пратес идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Ранее он финишировал Леона Эдвардса и Джеффа Нила. В UFC у бразильца 7 побед в восьми боях, причем все они добыты нокаутами.