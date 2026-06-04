Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал странную причину своего поражения по очкам от Иэна Гэрри в конце прошлого года.

Белал Мухаммад globallookpress.com

«Я вышел на бой с головокружением. Оно началось у меня после взвешивания, и я впервые с таким столкнулся. Я буквально все время тряс головой. Мы обратились к местному врачу, и он сказал, что дело в химическом дисбалансе.

Но врач там был какой-то странный, он был из Катара, и он говорил: просто ешь суп. Я ему говорю: что мне даст суп, есть ли у вас какие-нибудь лекарства? На что врач ответил: единственное лекарство, которое у нас есть, вызывает сонливость. Я был близок к тому, чтобы сняться с боя, но все-таки вышел в октагон»

7 июня Мухаммад проведет очередной поединок на UFC Vegas 118 против Габриэля Бонфима в рамках главного события вечера.