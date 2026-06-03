Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски не видит у Джастина Гейджи шансов в бою с Илией Топурией.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Возможно, Илии будет немного сложнее, чем он думает. Но как только Гейджи раскроется и ослабит хватку, Топурия будет начеку и поймает его.

Я думаю, он достаточно осторожен и умеет защищаться, чтобы не попасться в ловушки Джастина, а как только Гейджи откроется, игра будет окончена.

Илия нокаутирует соперника. Он не просто так считается фаворитом. Топурия слишком силен и одержит победу нокаутом»

Бой Топурии и Гейджи возглавит турнир UFC в Белом доме 14 июня. Для Илии это будет первая защита титула в легкой весовой категории.