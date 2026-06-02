Президент WBC Маурисио Сулейман назначил Агита Кабайела обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Немец проведет поединок с Александром Усиком, которому принадлежит пояс по данной версии. Напомним, что украинец в мае выступил в бою против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена.

Голландец вел по очкам большую часть встречи, но в итоге проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Усик сохранил ноль в графе поражений и защитил титул WBC.

Кабайел, как и украинец, также еще никому ни разу не проиграл на профессиональном ринге. Немец является обладателем временного пояса WBC и первым номером рейтинга.