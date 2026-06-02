Дастин Порье заявил, что Конор Макгрегор не совершит ошибку Джастина Гейджи в бою с Максом Холлоуэем и не станет рубиться с ним в центре октагона в последние 10 секунд поединка.

«Если бой продлится все пять раундов и за 10 секунд до конца оба будут стоять на ногах, то Конор точно будет не в той физической форме, чтобы рубиться с Максом. Он не пойдет с ним в размен в центре октагона в последние 10 секунд, потому что Макс даже в конце боя останется таким же быстрым»

На UFC 300 Джастин Гейджи принял вызов Холлоуэя, решив пойти с ним в размен в последние 10 секунд поединка. В итоге Макс нокаутировал соперника на отметке в 4:59 в пятом раунде.

Следующий свой поединок «Благословенный» проведет против Конора Макгрегора. Бой пройдет в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 329 11 июля.