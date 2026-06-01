Российский спортивный функционер Камил Гаджиев считает, что Александр Волков и Сергей Павлович не получат титульный бой в тяжелом весе UFC в ближайшее время.

Сергей Павлович

«Мы увидели в Макао старого доброго Павловича, но что дальше для него?  Ему, как и Волкову, пока не дадут титульник.  Павлович не получит титульный бой даже после поединка Гана с Перейрой.  И давайте не будем забывать про Аспиналла.  Если Павлович вдруг станет чемпионом, то для UFC это невыгодно.  Три чемпиона из России — это уже гегемония одной страны.  Евлоев, Анкалаев и Чимаев тоже недалеко от пояса.  Вероятно, Павловича просто сведут с Волковым в реванше»

На минувшем турнире UFC Macau Сергей Павлович в рамках тяжелого веса нокаутировал менее чем за минуту Таллисона Тейшейру, одержав третью победу подряд.