Российский спортивный функционер Камил Гаджиев считает, что Александр Волков и Сергей Павлович не получат титульный бой в тяжелом весе UFC в ближайшее время.

«Мы увидели в Макао старого доброго Павловича, но что дальше для него? Ему, как и Волкову, пока не дадут титульник. Павлович не получит титульный бой даже после поединка Гана с Перейрой. И давайте не будем забывать про Аспиналла. Если Павлович вдруг станет чемпионом, то для UFC это невыгодно. Три чемпиона из России — это уже гегемония одной страны. Евлоев, Анкалаев и Чимаев тоже недалеко от пояса. Вероятно, Павловича просто сведут с Волковым в реванше»

На минувшем турнире UFC Macau Сергей Павлович в рамках тяжелого веса нокаутировал менее чем за минуту Таллисона Тейшейру, одержав третью победу подряд.