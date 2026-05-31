Новый чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Дэвид Бенавидес может провести очередной поединок в рамках первой защиты титула против Ноэля Микаэляна.

Ранее американец успешно дебютировал в категории до 90 кг и одолел в титульном противостоянии техническим нокаутом Хильберто «Зурдо» Рамиреса.

Всего в активе Дэвида 32 победы и ни единого поражения.  В 26-ти поединках он выиграл нокаутом.  Микаэляну принадлежит титул WBC в весовой категории до 101 кг.

Ноэль в декабре 2025 года взял реванш у Баду Джека, победив по очкам.  Микаэлян провел на профессиональном ринге 31 бой.  В его активе 28 выигранных поединков и 3 поражения.