Топовый боец полутяжелого веса UFC Пауло Коста дал прогноз на реванш Шона Стрикленда с Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, Чимаеву придется еще хуже. Стрикленду в реванше будет проще его победить. Шон хорошо подготовлен к любой ситуации.

Люди, которые говорят, что Хамзат был болен и из-за этого плохо себя чувствовал, ничего не понимают в спорте. Они пытаются дискредитировать Стрикленда»

Бой Чимаева и Стрикленда состоялся 10 мая на турнире UFC 328. Поединок продлился все 5 раундов и закончился победой Шона раздельным решением судей.

Таким образом, «Борз» потерпел первое поражение за 16 боев в карьере и упустил титул чемпиона UFC в среднем весе.