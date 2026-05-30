Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе, а также экс-чемпион RIZIN Кай Асакура одержал победу на турнире UFC Macau.

Уже в первом раунде японский боец нокаутировал в рамках легчайшей весовой категории представителя США Кэмерона Смазермана. Кай донес до головы оппонента правый хук, после чего добил его несколькими ударами в партере.

Для Асакуры это первая победа в UFC. В своем дебютном поединке он уступил сабмишеном в наилегчайшем весе в титульном противостоянии Александре Пантоже.

Также Кай проиграл удушающим приемом и Тиму Эллиоту. Что касается Смазермана, то американец потерпел в UFC уже 3 поражения подряд.