Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм заинтересована в реванше с Рондой Роузи.

Ронда Роузи globallookpress.com

«Да, много разговоров было о бое с Рондой. Я сильно сомневаюсь, что она когда-нибудь захочет реванша. Я всегда говорила, что с той минуты, как закончится мой последний бой, я буду готов к реваншу с ней.

Ронда хотела вернуться, одержать победу и наслаждаться ею. Она это сделала. Я не испытываю к ней ненависти. Это ее жизнь. Но я всегда готова сразиться с ней снова»

Поединок Роузи и Холм состоялся в 2015 году. Тогда Холли одержала сенсационную победу нокаутом во втором раунде, став новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе и нанеся сопернице первое поражение в профессиональной карьере.