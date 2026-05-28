Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм заинтересована в реванше с Рондой Роузи.

Ронда Роузи
Ронда Роузи globallookpress.com

«Да, много разговоров было о бое с Рондой.  Я сильно сомневаюсь, что она когда-нибудь захочет реванша.  Я всегда говорила, что с той минуты, как закончится мой последний бой, я буду готов к реваншу с ней.

Ронда хотела вернуться, одержать победу и наслаждаться ею.  Она это сделала.  Я не испытываю к ней ненависти.  Это ее жизнь.  Но я всегда готова сразиться с ней снова»

Поединок Роузи и Холм состоялся в 2015 году.  Тогда Холли одержала сенсационную победу нокаутом во втором раунде, став новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе и нанеся сопернице первое поражение в профессиональной карьере.