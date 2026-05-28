Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высоко оценил шансы вернуться в лигу после недавнего заявления о завершении карьеры.

«Меня не уволили. Я по-прежнему боец UFC. Я всегда буду бойцом UFC. Если я снова выйду в октагон, то только в UFC. Шансы 50 на 50.

Не думаю, что я провел свой последний бой по смешанным единоборствам, потому что у меня еще много сил. Я знаю, что впереди еще много хороших боев, но я не знаю, с кем они будут и когда. Я не могу предсказать будущее»

На днях Ковингтон объявил о завершении в смешанных единоборствах, после чего он был исключен из ростера UFC.

В последний раз «Хаос» выходил в октагон в декабре 2024-го и проиграл техническим нокаутом Хоакину Бакли.