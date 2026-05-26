Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили заявил, что чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян избегает трилогии с ним.

«Я ничего о нем не слышал, Ян пока не хочет драться. Я не знаю, в чем дело. Мы все видели его интервью, он был готов в июне выступить в Белом доме, но UFC уже объявили турнир на июль. Скоро объявят турнир на август. Мне ничего не сказали о следующем поединке. Я знаю только то, что буду драться с Яном, но не знаю когда. И похоже, Петр не торопится»

Напомним, что Петр в декабре прошлого года в реванше победил Двалишвили единогласным решением и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. В первом поединке в марте 2023 года Ян уступил грузину аналогичным образом.