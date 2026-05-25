Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев считает, что его засудили в поединке против Шона Стрикленда, заявив об этом в своих соцсетях.

«Судьи все американцы, UFC — это американская организация. В главном бою дерутся чеченец и американский боец. Поединок получился близким. И кто же тогда должен победить в таком противостоянии?»

Бой Стрикленда и Чимаева на UFC 328 продлился все 25 минут. Хамзат потерпел поражение раздельным решением судей, лишившись чемпионского пояса в среднем весе.

Ранее «Борз» шел на серии из 15 выигранных поединков кряду в смешанных единоборствах. Поражение от Стрикленда стало для Чимаева первым в его профессиональной карьере.