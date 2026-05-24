Американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен предложил устроить поединок Джины Карано против Холли Холм под эгидой лиги MVP.

«Не знаю, сможет ли Джина снова выйти в клетку. Сможет ли она заключить новый контракт. Это будет непросто, и нужно, чтобы совпало множество идеальных обстоятельств.

Я не знаю, как бойцовское сообщество относится к поединку Джины Карано против Холли Холм. Но это правильное направление. Возможно, это единственный вариант для Джины»

Карано провела свой первый бой с 2009 года, встретившись в главном событии вечера в женском полулегком весе на турнире MVP 17 мая в поединке с Рондой Роузи, где потерпела поражение болевым приемом в первом раунде.