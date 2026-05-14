В BoxingScene назвали двух потенциальных оппонентов для бывшего чемпиона мира по боксу в легком весе по трем версиям Василия Ломаченко.

Накануне 38-летний украинец принял решение возобновить карьеру. Его возвращение предварительно запланировано на осень текущего года. Одним из возможных вариантов видится бой против Раймонда Мураталлы.

На данный момент ему принадлежит чемпионский пояс в легком дивизионе по версии IBF, попавший к нему после того, как Ломаченко объявил об уходе. Также соперником Василия может стать Джервонта Дэвис.

«Танк» в последний раз выходил на ринг летом прошлого года и свел бой вничью против Ламонта Роуча. Дэвис до сих пор является обладателем титула WBA в категории до 61 кг.

Ломаченко не выходил в ринг уже 2 года. В мае 2024-го в предыдущем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа. Всего в активе украинца 18 побед и 3 поражения.