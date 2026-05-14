Звездный американский боец ММА Нейт Диас ответил бывшему временному чемпиону UFC в легком весе Дастину Порье на его вызов.

«Я не дерусь с бойцами, которые ушли из спорта. Порье спрыгнул с корабля раньше времени, так что он не из тех, кто меня интересует. Возвращайся в игру и начинай выяснять отношения с другими.

Ты вел себя как девчонка после боя: снял перчатки и пустил слезу, а через две недели сказал, что хочешь вернуться и подраться со мной. Ты просто расплакался и ушел. Поэтому не впутывай меня ни во что»

Диас в эти выходные проведет поединок на турнире MVP против Майка Перри. Также Нейт заявил о желании закончить трилогию с Конором Макгрегором.