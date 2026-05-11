Комментатор UFC Джо Роган выдвинул необычное предположение, почему Хамзат Чимаев провалился в поединке против Шона Стрикленда на UFC 328.

«Это хороший вопрос, и тот факт, что он пытался набрать вес, думая, что будет драться с Иржи Прохазкой за титул в полутяжелом дивизионе тоже мог повлиять на Чимаева»

Напомним, что в главном событии минувшего турнира в Ньюарке Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей. Несмотря на доминирование «Борза» в начале встречи, уже после первых двух раундов чеченский боец выглядел сильно уставшим.

Для Чимаева это поражение стало первым в карьере и лишило его статуса чемпиона UFC в среднем весе. Ранее Хамзат шел на серии из 15-ти побед подряд в ММА.