Промоутер Фрэнк Уоррен восхищен титульным противостоянием за пояс WBO в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

«Это было потрясающе. Оба парня показали себя с лучшей стороны. Невероятный характер и стойкость. Это был потрясающий бой. В нем было все. Лучший бой в тяжелом весе, который я когда-либо устраивал. В контракте есть пункт о матч-реванше.

Пусть все уляжется. В ближайшие пару месяцев в тяжелом весе будет много событий, а там посмотрим. Даниэль вернулся в гонку, но Фабио тоже никуда не денется. Он вернется. Он храбрый и мужественный человек. Невероятно. Снимаю шляпу перед ними обоими»

Напомним, что Дюбуа победил нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBO.