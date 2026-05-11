Промоутер Фрэнк Уоррен восхищен титульным противостоянием за пояс WBO в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«Это было потрясающе.  Оба парня показали себя с лучшей стороны.  Невероятный характер и стойкость.  Это был потрясающий бой.  В нем было все.  Лучший бой в тяжелом весе, который я когда-либо устраивал.  В контракте есть пункт о матч-реванше.

Пусть все уляжется.  В ближайшие пару месяцев в тяжелом весе будет много событий, а там посмотрим.  Даниэль вернулся в гонку, но Фабио тоже никуда не денется.  Он вернется.  Он храбрый и мужественный человек.  Невероятно.  Снимаю шляпу перед ними обоими»

Напомним, что Дюбуа победил нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBO.