Сергей Лапин, промоутер двукратного абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, не исключил поединок против Фабио Уордли.

«Если Фабио Уордли проявит себя на самом высоком уровне, он может стать нашим следующим соперником. Мы не строим планы вокруг одного имени или одного исхода. В этом дивизионе есть несколько сильных претендентов, и мы сосредоточены на самых крупных и значимых боях. Если это будет Фабио Уордли, то, возможно, Усик вновь станет абсолютным чемпионом. Если это будет Агит Кабайел, то, скорее всего, это будет очередная защита титула»

Фабио Уордли сейчас принадлежит титул WBO. В ночь с 9 на 10 мая британец проведет первую защиту пояса против своего соотечественника Даниэля Дюбуа.