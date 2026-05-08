Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян рассказал, сколько чемпиону организации в среднем дивизионе Хамзату Чимаеву пришлось согнать накануне турнира UFC 328 в рамках первой защиты титула.

«Хамзат выглядит очень мощно, с весом тоже все по плану. Он согнал 21 килограмм. Это колоссальный объем, мало кто способен на такое. Даже три кило скинуть непросто, а тут речь о 20 с лишним»

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своем последнем поединке Хамзат одолел Дрикуса Дю Плесси.

Шон Стрикленд, в свою очередь, в феврале 2026-го нокаутировал Энтони Эрнандеса в третьем раунде, сохранив за собой третью строчку в рейтинге среднего веса UFC.