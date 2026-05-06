Российский боец ММА Александр Волков считает Алекса Перейру более легким соперником для себя, чем Сирила Гана.

«Бой с Алексом Перейрой для меня куда проще, чем с Ганом. Я не знаю, как он покажет себя в тяжелом весе. Не знаю, правда это или нет, но мы видим его фотографии и сейчас Алекс выглядит слишком залитым.

В его теле очень много воды. Это всегда сильно нагружает сердечно-сосудистую систему, а также мышцы, отвечающие за удары и все остальное.

В тяжелом весе вы тратите гораздо больше энергии, чем в полутяжелом или среднем. Это немного другие ощущения. Я искренне верю, что тяжелый вес и любой другой дивизион — это два разных вида спорта.

Для боя в тяжелом весе и в более легком дивизионе нужны разные навыки. Тот же Ган очень атлетичен и много двигается. Его движения великолепны.

А стиль Алекса Перейры заключается в том, чтобы прижимать соперника к клетке и пытаться пробить его. В бою с Ганом это будет очень сложно сделать.

В первом бою я пытался поймать Гана, но это стало большой проблемой, потому что он много двигался», — подытожил россиянин.