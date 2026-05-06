Тяжеловес UFC Тай Туиваса в минувшие выходные на турнире в Перте потерпел седьмое поражение подряд, уступив единогласным решением Луи Сазерленду.

Некогда грозный нокаутер, шедший на серии из пяти досрочных побед и находившийся в шаге от титульного боя, с 2022 года не знает вкуса побед. На фоне очередной неудачи в соцсетях завирусилось старое фото Тая в форме доставщика пиццы.

Грузинский филиал бренда Domino's Pizza опубликовал пост с вопросом: «Этот человек принес мне недоеденную пиццу, что мне теперь делать?». Официальный аккаунт не стал церемониться, подшутив: «Порежь его».

Проблемы 33-летнего Туивасы в последних боях связаны с откровенно слабой борьбой. Сазерленд в их поединке набрал почти 12 минут контроля в партере и провел пять успешных тейкдаунов. Ранее той же тактикой Туивасу переиграл бразилец Таллисон Тейшейра в феврале 2026 года