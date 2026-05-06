Ответный поединок двух легендарных боксеров Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера может не состояться. Предварительно он был запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера».

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

Однако согласно недавнему объявлению, в этот день там выступит американская рок-группа The Eagles. Представители Пакьяо, Мейвезера и Netflix пока не ответили на запросы о статусе мероприятия.

Напомним, что реванш был анонсирован еще в феврале. При этом Флойд в преддверии ответного поединка с Пакьяо планировал еще дважды выступить в 2026 году.

Мейвезер в последний раз дрался на профессиональном ринге в 2017-м, когда одолел техническим нокаутом Конора Макгрегора. Пакьяо в прошлом году провел титульный бой с Маррио Барриосом, который завершился вничью.