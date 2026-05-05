Рекордсмен UFC по количеству нокаутов в полусреднем весе Мэтт Браун рассказал, за счет чего Карлос Пратес победил Джека Маддалену.
«В этом бою Карлос показал себя во всей красе. Он вышел на новый уровень. Самое впечатляющее, что это был не нокаут с одного удара. Пратес показал разнообразие. Удары ногами, коленями, кулаками, локтями, клинч — все было. Разве что его слишком легко повалили в партер во втором раунде, но оставим это без внимания. Самое поразительное — это то, что он выглядел потрясающе на все этажах в стойке, и опять же, дело было в разнообразии. В конечном счете, я думаю, именно в этом он превзошел Джека»
Поединок Маддалены и Пратеса в полусреднем весе состоялся 2 мая на турнире в Перте. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.