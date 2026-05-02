Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Маддалена в главном событии вечера на домашнем турнире в Перте проиграл нокаутом в третьем раунде Карлосу Пратесу.

Бразилец уверенно забрал два стартовых отрезка. В третьей пятиминутке Пратес трижды отправил Маддалену в нокдаун и в итоге добил его в партере серией ударов.

Таким образом, Джек потерпел второе поражение подряд. До этого в ноябре он уступил единогласным решением судей Исламу Махачеву и лишился чемпионского пояса.

Пратес вышел на серию из трех побед. Ранее бразилец нокаутировал бывшего чемпиона Леона Эдвардса во втором раунде. До этого финишировал менее чем за 5 минут ударом локтем с разворота Джеффа Нила.