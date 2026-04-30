Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян хочет стать запасным в поединке Маурисио Руффи против Майкла Чендлера на турнире в Белом доме 14 июня.

Арман Царукян globallookpress.com

«Изначально UFC позвали меня на бой с Майклом Чендлером. Они хотели, чтобы я дрался с ним. А потом они поняли, что это плохо для Чендлера, ведь он представляет США. С вероятностью 99,9% я его побью, и тогда в промоушене передумали, поставив на этот поединок Маурисио Руффи. Если кто-то травмируется накануне турнира, будь то Руффи или Чендлер, UFC могут рассчитывать на меня»

Царукян сейчас идет на серии из пяти выигранных поединков кряду в UFC. В последнем из них Арман одолел удушающим приемом во втором раунде Дэна Хукера в ноябре прошлого года.