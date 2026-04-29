Британский боец ММА Даррен Тилл, ранее выступавший в UFC, уверен, что у Хамзата Чимаева будут проблемы в поединке против Шона Стрикленда.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Хамзату придется очень нелегко в бою со Стриклендом. Я тренировался с Шоном, и у него отличная защита, он быстро встает на ноги. Но если хотите, чтобы я сказал все как есть, то, на мой взгляд, Хамзат сейчас в ударе, и он слишком силен.

Но в то же время я бы хотел, чтобы Чимаев сразу не выкладывался на полную. Если бы я давал ему совет как друг, то сказал бы именно это»

Поединок Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который состоится 10 мая. На кону будет стоять титул в среднем весе, принадлежащий Хамзату.