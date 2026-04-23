Непобежденный боец российского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий на профессиональной арене ОАЭ, рассказал, кого из своей команды видит будущим чемпионом UFC.
«Ансар Хамзаев будущий чемпион UFC. Если он продолжит в том же духе, то не подкачает»
Хамзаеву на данный момент 20 лет. 15 мая одноклубник Чимаева проведет очередной поединок в смешанных единоборствах под эгидой американской лиги LFA. Его соперником станет Джордон Тейго.
Ансар, как и Хамзат, не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере. В его активе 6 побед в ММА. На счету Чимаева 15 выигранных поединков в 15-ти встречах. Сейчас «Борзу» принадлежит титул UFC в среднем весе.