Непобежденный боец российского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий на профессиональной арене ОАЭ, рассказал, кого из своей команды видит будущим чемпионом UFC.

«Ансар Хамзаев будущий чемпион UFC. Если он продолжит в том же духе, то не подкачает»

Хамзаеву на данный момент 20 лет. 15 мая одноклубник Чимаева проведет очередной поединок в смешанных единоборствах под эгидой американской лиги LFA. Его соперником станет Джордон Тейго.

Ансар, как и Хамзат, не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере. В его активе 6 побед в ММА. На счету Чимаева 15 выигранных поединков в 15-ти встречах. Сейчас «Борзу» принадлежит титул UFC в среднем весе.