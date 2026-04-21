По окончании турнира UFC Canada в Виннипеге в минувшие выходные в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Майк Мэллот ворвался в топ-15 полусреднего дивизиона, расположившись на 11-й строчке.

Канадец на домашнем турнире в рамках главного события вечера одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Гилбертом Бернсом.

Так Мэллот вышел на серию из четырех выигранных поединков подряд. Бернс после поражения объявил о завершении карьеры. Также в топ-15 впервые дебютировал Ярослав Амосов.

Украинец в предыдущем бою выиграл удушающим приемом у Нила Мэгни. Ярослав занял 15-ю строчку в ростере полусредневесов, потеснив Колби Ковингтона, который теперь вне рейтинга.