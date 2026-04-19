Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя рассказал, почему бойцам стоит обходить стороной лигу Даны Уайта Zuffa Boxing.

«Если говорить о деньгах, то, по моим подсчетам, саудиты потратили не меньше миллиарда долларов с тех пор, как два года назад пришли в бокс. Они заплатили 100 миллионов только за "Канело" и 15 миллионов за Конора Бенна.

А еще они потратили кучу денег на покупку портала The Ring, который уже не приносит прибыли! Плюс ко всему, они проводят множество других мероприятий и полностью финансируют провальный научный эксперимент под названием Zuffa Boxing.

На самом деле, сумма может быть гораздо больше миллиарда долларов. И на чем они зарабатывают? На продаже билетов и PPV? Они не продают билеты даже на крупные мероприятия в Саудовской Аравии, а PPV приносят лишь малую часть дохода.

Опять же, саудиты полностью финансируют Zuffa. Так что, бойцы, будьте внимательны и читайте мелкий шрифт, потому что через несколько месяцев вам, возможно, придется расторгнуть контракт с Zuffa. Денег может не остаться», — подытожил Де Ла Хойя.