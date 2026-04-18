Спортивный эксперт Чейл Соннен поделился информацией насчет возвращения в UFC бывшего двойного чемпиона промоушена Конора Макгрегора.

«Не думаю, что он будет драться на Международной бойцовской неделе. Я верю, что Конор хочет вернуться. Я верю, что он вернется. Наиболее вероятная дата, если посмотреть на календарь, это ноябрь, кард в "Мэдисон-Сквер-Гарден" — это самый перспективный вариант»

Ранее ходили слухи о возвращении Конора Макгрегора на турнире в Белом доме или же Международной бойцовской неделе.

Из возможных соперников ирландца упоминались Нейт Диас, Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон, Майкл Чендлер, Карлос Пратес и Маурисио Руффи.