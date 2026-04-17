Американский ветеран ММА Хорхе Масвидаль призвал UFC дать ему поединок против бывшего чемпиона промоушена в полусреднем весе Леона Эдвардса.

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Для UFC это проще простого. Дайте мне то, о чем я прошу, и все будет в порядке. Мы уже разговариваем, просто пока не пришли к единому мнению. Если мне дадут бой с Леоном Эдвардсом, я буду готов на 170% хоть завтра. Я бы хотел этот бой. И насколько я знаю, сейчас у Эдвардса нет никаких планов»

Эдвардс идет на серии из трех поражений подряд. В предыдущем поединке он был нокаутирован во втором раунде Карлосом Пратесом.

Ранее он проиграл удушающим приемом Шону Брэди. До этого лишился титула в полусреднем весе, уступив по очкам Белалу Мухаммаду.