Американский ветеран ММА Хорхе Масвидаль призвал UFC дать ему поединок против бывшего чемпиона промоушена в полусреднем весе Леона Эдвардса.

«Для UFC это проще простого.  Дайте мне то, о чем я прошу, и все будет в порядке.  Мы уже разговариваем, просто пока не пришли к единому мнению.  Если мне дадут бой с Леоном Эдвардсом, я буду готов на 170% хоть завтра.  Я бы хотел этот бой.  И насколько я знаю, сейчас у Эдвардса нет никаких планов»

Эдвардс идет на серии из трех поражений подряд.  В предыдущем поединке он был нокаутирован во втором раунде Карлосом Пратесом.

Ранее он проиграл удушающим приемом Шону Брэди.  До этого лишился титула в полусреднем весе, уступив по очкам Белалу Мухаммаду.