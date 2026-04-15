Четвертый номер рейтинга полусреднего веса UFC Карлос Пратес считает, что Майкл Моралес не сможет отобрать пояс у Ислама Махачева.

Майкл Моралес

«Я думаю, что победа над бывшим чемпионом во второй раз подряд, да еще и нокаутом, обеспечит мне титульный бой.  UFC больше некого выставить на титульный бой, кроме меня.  Если все пройдет хорошо, и я получу еще один бонус после победы над Маддаленой, то это будет седьмой бонус в UFC за 8 боев.

И кто еще тогда достоин драться за титул?  Майкл Моралес будет драться с Махачевым?  Как?  Каким образом?  Он ни разу не побеждал бывшего чемпиона.  Этот парень непобедим, он хорош, но шансов против Ислама у него нет»

Пратес выиграл два предыдущих поединка в UFC нокаутами.  В последнем из них он финишировал экс-чемпиона Леона Эдвардса.  До этого победил Джеффа Нила.