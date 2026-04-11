Топовый тяжеловес UFC Кертис Блэйдс считает, что у Алекса Перейры есть все шансы не только взять временный титул в их категории, но и нокаутировать Сирила Гана.

Кертис Блэйдс globallookpress.com

«Ган настоящий тяжеловес, и мы еще не видели Алекса в нашей категории, но он бьет явно не слабее, чем бойцы из нашего дивизиона. Перейра не отступает.

А именно это любит делать Ган — много двигаться, уходить с дистанции атаки и отступать назад. Думаю, Алекс сможет прижать его к сетке и потрясти тяжелым хуком или правым прямым»

В феврале Перейра отказался от пояса UFC в полутяжелом весе и объявил о переходе выше. Его поединок за временный титул в категории до 120 кг против Сирила Гана пройдет 14 июня на турнире в Белом доме в рамках со-главного события вечера.