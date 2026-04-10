Тайсон Фьюри объяснил свой отказ от четвертого поединка с Деонтеем Уайлдером, ссылаясь на посредственную форму «Бронзового бомбардировщика» в последнее время.

«Забудьте о Уайлдере, от него осталась одна оболочка. Дайте мне пережить субботний вечер, и в этом году я проведу еще один бой. Я не могу сказать ничего более справедливого. Забудьте обо всех остальных кроме Джошуа. Я считаю, что мы должны провести этот бой, как можно скорее. За последние 10 лет этот бой должен был состояться столько раз… Но всегда что-то шло не так, кто-то получал травму или случалось что-то еще»

Ранее Уайлдер уже дважды проигрывал Фьюри. При этом их первый поединок завершился вничью. Сейчас Деонтей идет на серии из двух побед подряд по очкам.