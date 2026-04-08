Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия объяснил, почему промоушену невыгодно устраивать поединок между ним и Исламом Махачевым.

«Если бы я был промоутером и ставил бы интересы бизнеса на первое место, то не стал бы устраивать бой между нами на пике наших возможностей.

Я только что поднялся на ступень выше, и Махачев тоже. У нас обоих есть свои поклонники, так что, нокаутировать Ислама, значит окончательно разрушить карьеру главной звезды Ближнего Востока»

Также Илия добавил, что бой в Белом доме с Махачевым не состоялся именно по вине россиянина, который отказался драться.

При этом сам Топурия выступит на историческом турнире 14 июня. Его соперником станет Джастин Гейджи.