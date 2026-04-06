Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Дерек Чисора может завершить карьеру после поражения от Деонтея Уайлдера.

«Это еще не конец моего пути в боксе. Но не знаю, продолжу ли я драться. Может быть, меня ждет новая роль в этом виде спорта. Я буду честен с вами. Я очень сильно устал выступать и готовиться к боям»

В минувшие выходные Чисора провел поединок с Деонтеем Уайлдером. Встреча продлилась все 12 раундов. В итоге 42-летний британец потерпел поражение раздельным решением судей.

Так у Дерека прервалась серия из трех выигранных поединков кряду. Всего в активе Чисоры 36 побед и 14 поражений на профессиональном ринге.