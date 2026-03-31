Непобежденный американский боксер Джарон Эннис, бывший чемпион мира в полусредней категории, дебютирует в первом среднем весе в титульном бою с Ксандером Зайясом.

Их поединок пройдет 27 июня на турнире в Бруклине. На кону будут два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBA, принадлежащие Зайясу.

Ксандер в последнем бою объединил два пояса, одолев раздельным решением судей Абасса Барау. Как и Эннис, пуэрториканец еще не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.

На данный момент в его активе 23 победы, 13 досрочных. На счету Джарона 35 выигранных поединков, в 31-м из них «Бутс» нокаутировал своих соперников.