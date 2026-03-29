Действующий чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Себастьян Фундора заявил, что ожидал большего сопротивления от Кита Турмана.

«Это оказалось намного проще, чем я ожидал. Но я напомнил всем, что, как только ты выходишь на ринг, ты попадаешь в мой мир»

Бой Турмана и Фундоры состоялся сегодня утром на турнире в Лас-Вегасе. С самого начала поединка Себастьян захватил инициативу и доминировал во всех аспектах, выигрывая с большим преимуществом по очкам.

В шестом раунде Фундора отправил соперника в нокаут, проведя уже третью защиту титула. Всего в активе американского боксера 24 выигранных поединка, 16 из которых досрочно, и одно поражение в профессиональной карьере.