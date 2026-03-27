Третий номер рейтинга полулегкой весовой категории UFC Лерон Мерфи заявил о судейском ограблении в поединке с Мовсаром Евлоевым.

«В минувшие выходные в Лондоне я потерпел первое поражение в карьере и принял его, как мужчина, но считаю, что должен был победить. Я выиграл первые три раунда. В худшем случае была бы ничья. Но, несмотря на это, я считаю, что это был отличный бой. Мы оба показали себя с лучшей стороны — это был бой высокого уровня. Мовсар провел хороший, умный бой. Его было сложнее победить, чем я думал. Он не давал мне много шансов»

Бой Мерфи и Евлоева продлился все 25 минут. Решением большинства победу в поединке одержал россиянин.