Восходящая звезда UFC Джо Пайфер поставил Исраэля Адесанью на первое место в рейтинге величайших средневесов за всю историю промоушена.

«На мой взгляд, он величайший боец в среднем весе за всю историю UFC. Это отличная возможность. Большая честь для меня делать то, что я делаю, и иметь возможность сказать, что я дрался с одним из лучших бойцов в мире, так что я рассматриваю этот поединок, как беспроигрышный вариант. Я рад, что мне представилась такая возможность разделить октагон с Адесаньей. На моем месте мог быть кто угодно, но это я»

Бой Пайфера и Адесаньи возглавит турнир UFC Seattle 29 марта. Исраэль сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге среднего веса, однако идет на серии из трех поражений подряд. В последнем поединке он был нокаутирован Нассурдином Имавовым.