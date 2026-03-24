По завершении турнира UFC London в рейтингах промоушена произошли очередные изменения.

Майкл Пейдж после победы единогласным решением судей над Сэмом Паттерсоном поднялся на 12-ю строчку в ростере полусредневесов, обойдя Уроша Медича.

Его соотечественник из Англии Кристиан Данкан впервые попал в топ-15 в рамках средней весовой категории и расположился на 12-й позиции.

В основном карде на минувшем турнире в Лондоне он победил по очкам Романа Долидзе. Грузин после второго поражения подряд опустился на 15-е место.

Также одну позицию в ростере средневесов улучшил и Грегори Родригес. «Робокоп», ранее побеждавший Кристиана Данкана, теперь идет 11-м.