Именитый американский боец ММА Макс Холлоуэй, бывший обладатель титула BMF, согласен провести реванш с Конором Макгрегором в любом весе.

«Перед боем с Оливейрой я говорил об этом. Конор ранее меня одолел. Он говорит, что вернется в UFC, а я только что потерпел поражение. Было бы здорово взять реванш у него. Если он не хочет гонять вес, то и я не хочу. Честно говоря, я готов подраться с ним в любом весе. Главное — вернуться в форму. Я знаю, что Конор постоянно говорит о возвращении. Это был бы интересный бой. Вряд ли вопрос о том, в каком весе нам драться будет проблемой»

В последнем своем бою на UFC 326 Макс Холлоуэй потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры и лишился титула BMF.