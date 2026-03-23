Именитый американский боец ММА Макс Холлоуэй, бывший обладатель титула BMF, согласен провести реванш с Конором Макгрегором в любом весе.

Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй globallookpress.com

«Перед боем с Оливейрой я говорил об этом.  Конор ранее меня одолел.  Он говорит, что вернется в UFC, а я только что потерпел поражение.  Было бы здорово взять реванш у него.  Если он не хочет гонять вес, то и я не хочу.  Честно говоря, я готов подраться с ним в любом весе.  Главное — вернуться в форму.  Я знаю, что Конор постоянно говорит о возвращении.  Это был бы интересный бой.  Вряд ли вопрос о том, в каком весе нам драться будет проблемой»

В последнем своем бою на UFC 326 Макс Холлоуэй потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры и лишился титула BMF.