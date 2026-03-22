В рамках поединка основного карда турнира UFC London британский средневес Кристиан Данкан одержал победу единогласным решением судей над Романом Долидзе.

Все трое рефери оценили бой со счетом 29-28 в пользу англичанина. Таким образом, Кристиан вышел в UFC на серию из четырех выигранных поединков кряду.

Долидзе подходил к данному противостоянию в статусе 11-го номера рейтинга весовой категории до 84 кг. Для грузина это уже второе поражение подряд.

До поединка с Дунканом Роман потерпел поражение удушающим приемом в четвертом раунде от Энтони Эрнандеса. Всего в активе Долидзе теперь 15 побед и 5 проигрышей в смешанных единоборствах.