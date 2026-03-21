Топовый боец наилегчайшего веса UFC Татсуро Таира пообещал побить Джошуа Вана и стать первым чемпионом UFC из Японии.

Татсуро Таира globallookpress.com

«Я выиграю этот бой ради всех фанатов в Японии. Я должен завоевать пояс UFC для Японии. Ван самый сложный соперник из всех, с кем мне доводилось встречаться, потому что у него хорошая защита от тейкдаунов. Возможно, он лучший боец из всех, с кем мне доводилось встречаться. Я уверен в своих ударах и борьбе в партере, поэтому хочу закончить бой болевым или удушающим приемом. Но я не знаю, что произойдет. Я сосредоточен на том, чтобы просто победить его»

Титульный бой в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Татсуро Таирой пройдет в рамках со-главного события UFC 327 12 апреля.