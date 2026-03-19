Комментатор UFC Джо Роган назвал остановку титульного поединка Тома Аспиналла и Сирила Гана спортивным преступлением.

«То, что бой с Аспиналлом был остановлен именно из-за тычка пальцем в глаз, — это преступление в мире спорта. Это настоящее преступление, потому что бой развивался в очень интересном ключе. Аспиналлу было очень сложно достать этого парня. Его постоянно сбивали с ритма и задевали джебом. Сколько раз он вообще доходил до второго раунда в карьере? Том сильный и взрывной, но когда он вышел на бой против Гана, то впервые столкнулся с парнем, который был ловким, быстрым и очень техничным»

Напомним, что октябрьский бой Гана и Аспиналла за титул чемпиона UFC в тяжелом весе был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила уже в первом раунде.