Ирландский боец Иэн Гэрри не верит в травму чемпиона UFC Ислама Махачева и считает, что россиянин его испугался.

«Я тоже слышал о травме Ислама, но не верю. Не знаю, чему верить. Не могу представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком Маддаленой. Может, он поранился во время верховой езды? Не знаю. Я не верю. Я думаю, это отговорки. Он не хочет драться. Не знаю, в чем дело — в психологическом, физическом плане или в чем-то еще. Махачев делает то же, что и все чемпионы, когда получают пояс. Они пытаются сохранить свое положение, свою значимость, не участвуя в боях и не проявляя активности»

Накануне Дана Уайт сообщил о травме руки Ислама Махачева. По словам главы UFC, россиянин выбыл на неопределенный срок.