Ирландский боец Иэн Гэрри не верит в травму чемпиона UFC Ислама Махачева и считает, что россиянин его испугался.

Иэн Гэрри (справа) globallookpress.com

«Я тоже слышал о травме Ислама, но не верю.  Не знаю, чему верить.  Не могу представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком Маддаленой.  Может, он поранился во время верховой езды?  Не знаю.  Я не верю.  Я думаю, это отговорки.  Он не хочет драться.  Не знаю, в чем дело — в психологическом, физическом плане или в чем-то еще.  Махачев делает то же, что и все чемпионы, когда получают пояс.  Они пытаются сохранить свое положение, свою значимость, не участвуя в боях и не проявляя активности»

Накануне Дана Уайт сообщил о травме руки Ислама Махачева.  По словам главы UFC, россиянин выбыл на неопределенный срок.