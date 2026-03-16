Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг пообещал побить Александра Волкановски в титульном поединке в рамках полулегкого дивизиона.

«Мы с Волкановски устроили бы мастер-класс по смешанным единоборствам. Вот почему этот бой меня так интригует, и, если мне предложат другого соперника, я точно придумаю, как победить такого парня, как Алекс. Кого бы они ни поставили против меня, я никому не откажу. Не знаю, чего еще от меня хотят. Просто, пожалуйста, дайте мне шанс. Дайте мне возможность побороться за титул, и тогда посмотрим, что будет дальше»

Стерлинг в следующем поединке подерется с представителем Марокко Юссефом Залалом. В предыдущем бою американец выиграл по очкам у Брайана Ортеги.