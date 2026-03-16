Ал Сиеста, промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, назвал непобежденного британского проспекта Мозеса Итауму одним из потенциальных соперников россиянина.

«Мы рассчитываем, что в начале июля или в конце июня Мурат Гассиев проведет защиту титула. А Мозес Итаума уже скоро сразится с Джермейном Франклином. На мой взгляд, это самое серьезное испытание для него на сегодняшний день.

Диллиан Уайт был уже не в лучшей форме. Он великий боец с богатым наследием, но это был уже не тот Уайт, которого мы знали. Его карьера подходит к концу.

Джермейн Франклин очень достойный соперник, отличный боец. И если Мозес одержит впечатляющую победу, это даст нам четкое представление о его реальном уровне.

Мне нравится Итаума. До сих пор он показывал себя очень впечатляюще, и никто не хочет с ним драться. Но, поверьте мне, Мурат Гассиев воспользуется такой возможностью»

Гассиеву сейчас принадлежит титул регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе. В предыдущем бою россиянин нокаутировал Кубрата Пулева.